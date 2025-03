Quarteto se apresenta em Brasília e reforça Seleção Brasileira contra a Argentina

O quarteto chega para substituir Gabriel Magalhães, Bruno Guimarães, Gerson e Alisson. Eles não vão viajar com a delegação para Buenos Aires e não enfrentam a Argentina no Monumental de Nuñez.

Gabriel Magalhães e Bruno Guimarães estavam pendurados e receberam o cartão amarelo no embate contra a Colômbia, nesta quinta (20/3). Assim, eles terão que cumprir suspensão. Já Gerson segue com dores na região posterior da coxa esquerda. Ele deixou o duelo contra os colombianos ainda no primeiro tempo e não reúne condições para jogar a próxima partida.

Por fim, Alisson, que sofreu um choque de cabeça com o zagueiro Davison Sánchez, no segundo tempo da partida contra a Colômbia, se encontra bem. Contudo, ele entrou no protocolo de Concussão da Fifa e precisará de alguns dias para voltar a atuar. Os quatro atletas vão retornar aos seus clubes para seguir com suas recuperações.