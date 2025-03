Ceará x Fortaleza: onde assistir ao vivo e online pelo Campeonato Cearense

O confronto terá transmissão ao vivo na TV Globo (canal de TV aberta), na TV Ceará (canal de TV aberta) e no GOAT (canal do Youtube). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Ceará x Fortaleza: como chegam os times

O Ceará, mandante do confronto, chega com a confiança em alta. O elenco preto-e-branco vive um ótimo momento neste ano e acumula 13 jogos de invencibilidade, sendo 11 vitórias e dois empates. Na atual edição do Campeonato Cearense, o clube de Porangabuçu tem 100% de aproveitamento, com oito triunfos em oito partidas, além de ter o melhor ataque e a melhor defesa. Uma campanha impecável até então.



O Fortaleza, por outro lado, vive um cenário oposto. Sob pressão e vindo de atuações recentes ruins, o Leão precisará deixar toda a desconfiança para trás e encarnar um espírito diferente, mais aguerrido, assim como encontrar soluções para alguns problemas, sobretudo no meio-campo e no setor ofensivo - zonas onde têm faltado repertório e criatividade. (Com Mateus Moura)