Eliminatórias da Copa: saiba quais os jogos de hoje, horário e onde assistir

Brasil versus colômbia será um dos confrontos que acontecerão nesta quinta-feira, 20; confira quais serão os outros jogos das Eliminatórias da Copa / Crédito: Reprodução / Patrick T. Fallon / AFP

O Japão foi a primeira equipe – fora dos anfitriões México, Estados Unidos e Canadá – a se classificar para a Copa do Mundo de 2026. Restam 44 vagas para concorrentes que desejam disputar a principal competição de futebol do planeta. SIGA o canal de Esportes do O POVO no WhatsApp Na América do Sul, nesta quinta-feira, 20, três partidas serão disputadas: Peru x Bolívia, Paraguai x Chile e, por último, o confronto principal do dia, Brasil x Colômbia. As duas equipes brigaram pelas primeiras colocações e, na última Data Fifa, não conseguiram vencer nenhum jogo.

Entre as opções europeias, o foco não será exclusivamente a Copa do Mundo de 2026, já que as atenções também estão voltadas para a Liga das Nações.