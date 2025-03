Brasil x Colômbia pelas Eliminatórias: veja escalação provável, retrospecto e análise

Atacante Raphinha comemora gol no jogo Brasil x Peru, no Mané Garrincha, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 / Crédito: NELSON ALMEIDA / AFP

No primeiro compromisso em 2025, a seleção brasileira vai a campo nesta quinta-feira, 20, a partir das 21h45min, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF), para um confronto direto diante da Colômbia. Um triunfo em caso e uma combinação de resultados favorável pode fazer a Amarelinha saltar para a vice-liderança das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2026.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Apesar de estar invicto há quatro jogos, o Brasil faz campanha titubeante no torneio classificatório para o próximo Mundial e ficou no empate nos dois compromissos mais recentes, em novembro de 2024, contra Venezuela e Uruguai — ambos por 1 a 1. A equipe de Dorival Júnior ocupa a quinta posição, com 18 pontos após 12 partidas disputadas (cinco vitórias, três igualdades e quatro derrotas).

Um resultado positivo no Mané Garrincha já garantiria a ultrapassagem pela Colômbia, quarta colocada, com 19 pontos. Restaria torcer por tropeços de Equador, que encara a Venezuela, e Uruguai, que faz clássico contra a líder Argentina. Os dois concorrentes teriam de empatar ou perder os confrontos desta sexta-feira, 21, para que o Brasil consiga chegar ao segundo lugar. Brasil x Colômbia pelas Eliminatórias: como chega a Amarelinha O treinador contava com o retorno de Neymar, principal jogador brasileiro, mas o camisa 10 do Santos sofreu lesão muscular e acabou cortado. Sem o astro, a novidade na escalação será o jovem atacante João Pedro, cria do Fluminense e hoje no Brighton, da Inglaterra. A Amarelinha irá a campo com uma formação ofensiva, composta por quatro homens de frente e dois meio-campistas com perfil mais ofensivo e qualidade de construção de jogo. O quarteto de ataque terá os três brasileiros de maior destaque a nível mundial: Raphinha é o grande nome do Barcelona na temporada, enquanto Vinícius Júnior e Rodrygo brilham pelo Real Madrid. Na Amarelinha, porém, ainda convivem com a expectativa de assumirem a responsabilidade para se tornarem decisivos.

Brasil x Colômbia pelas Eliminatórias: como chega La Tricolor Rival da vez, a Colômbia fechou 2024 com derrotas para Uruguai (3 a 2) e Equador (1 a 0) e quer começar o ano com uma imagem positiva. O técnico Néstor Lorenzo contra com o retorno do volante Lerma, titular do Crystal Palace, da Inglaterra. Los Cafeteros têm peças conhecidas no futebol brasileiro, como Santiago Arias (Bahia), Richard Ríos (Palmeiras), Jhon Arias (Fluminense), Borré (Internacional) e James Rodríguez (ex-São Paulo). Brasil x Colômbia pelas Eliminatórias: os destaques do jogo Pelo lado da Amarelinha, Vinícius Júnior concentra as expectativas, mas Raphinha faz temporada europeia em alto nível: 27 gols e 20 assistências em 42 partidas. Nas Eliminatórias, ele é o artilheiro da seleção, com quatro bolas nas redes.

É o mesmo número de vezes que Luis Díaz deixou sua marca por La Tricolor no torneio. O atacante do Liverpool, da Inglaterra divide o protagonismo da equipe nacional com o experiente James Rodríguez. Brasil x Colômbia pelas Eliminatórias: retrospecto No último encontro entre as equipes, pela Copa América do ano passado, empate por 1 a 1. No recorte geral, em 37 jogos, de acordo com oGol, o Brasil leva larga vantagem, com 21 vitórias. Os colombianos ganharam apenas quatro vezes, e as equipes ficaram na igualdade em 12 ocasiões.

Daniel Muñoz e Vinicius Junior disputam lance no jogo Brasil x Colômbia pela Copa América 2024 Crédito: EZRA SHAW / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Brasil x Colômbia pelas Eliminatórias: análise de João Pedro Oliveira "Comandada por Dorival Júnior, a seleção brasileira terá, sem dúvidas, sua Data Fifa mais complicada até então. Contra Colômbia e Argentina, respectivamente, o time terá que se provar digno de competir no alto nível. O primeiro teste será nesta quinta-feira, 20, em casa. Diante da La Tricolor, o resultado positivo, claro, é o objetivo principal, mas o momento também exige uma boa atuação da equipe. Por isso, a atenção terá que ser dobrada para não frustrar o torcedor canarinho mais uma vez", avaliou o jornalista.