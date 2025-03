Presidente do Santos tem expectativa ‘positiva’ para renovar com Neymar

Marcelo Teixeira acredita que pode estender vínculo com camisa 10 até a Copa do Mundo de 2026 e destaca volta da autoestima do clube / Crédito: Jogada 10

O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, acredita ser “muito positiva” a expectativa para renovação do contrato de Neymar até a Copa do Mundo de 2026. O camisa 10 santista, contratado em 31 de janeiro, tem vínculo inicialmente válido até 30 de junho. O mandatário, porém, tem esperança pela continuidade dele na Vila Belmiro. “O balanço dos primeiros meses [com Neymar] foi muito positivo. Montamos um projeto importante de adaptação e crescimento para o Neymar dentro e fora dos gramados. Em campo, para que ele consiga evoluir e crescer tecnicamente, que é o que vem acontecendo. Fora dos gramados, estamos alcançando resultados em temos de parceiros, empresas, aumentando o nosso volume de receita. Com isso, acredito que a expectativa seja muito positiva para que possamos estender esse contrato até a Copa do Mundo do ano que vem”, disse ao ‘InfoMoney’.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora