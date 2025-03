Governo brasileiro publica nota de repúdio após entrevista do presidente da Conmebol

"O governo brasileiro repudia, nos mais fortes termos, as declarações do Presidente da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol), Alejandro Dominguez, na noite de ontem, 17 de março, em entrevista à imprensa após cerimônia de sorteio da fase de grupos dos torneios promovidos por aquela entidade", publicou.

Antes da fala de Dominguez, Leila Pereira, presidente do Palmeiras, chegou a sugerir que os clubes brasileiros troquem a Conmebol pela Concacaf (que une países da América do Norte, América Central e Caribe), já que o órgão que controla o futebol brasileiro não aplica medidas rígidas que combatam o racismo.

Isso porque após Luighi e Figueiredo, do Palmeiras, serem hostilizados com gestos de macaco vindo das arquibancadas do Estádio Gunther Vogel, no Paraguai, durante a disputa da Libertadores sub-20, a Conmebol aplicou somente uma multa de US$ 50 mil (cerca de R$ 290 mil na cotação atual) ao Cerro Porteño, portões fechados e medidas educativas em campanha nas redes sociais.

Confira a nota completa do Governo:

