Ceará x Juazeirense: onde assistir ao vivo e online pela Copa do Nordeste

O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Com isso, a tendência é de que alguns titulares sejam poupados diante da Juazeirense. Para o jogo, o Alvinegro têm cinco desfalques certos e uma dúvida. As baixas confirmadas são Rafael Ramos, Bruno Tubarão, Pedro Henrique e Ramon, entregues ao departamento médico. Já a dúvida gira em torno de Richardson, que segue em tratamento para controle da dor decorrente de uma fascite plantar.

Isso porque o Vovô vive uma semana extremamente decisiva. No sábado passado, 15, disputou a primeira final do Campeonato Cearense, e saiu vencedor diante do rival Fortaleza pelo placar de 1 a 0. Neste sábado, 22, entra em campo para decidir, de fato, o título estadual.

Embalado pela boa fase na temporada, o Ceará encara o embate com o máximo de seriedade, mas, mesmo ciente da importância do triunfo em termos de classificação, o técnico Léo Condé pode escalar um time alternativo.

Por que a troca de Luka Doncic por Anthony Davis pode ter sido a maior da história da NBA?; VEJA



Por outro lado, a Juazeirense almeja dar uma resposta à sua torcida após não se classificar para as semifinais do Campeonato Baiano. No torneio local, o time ficou apenas na sexta colocação e não conseguiu uma vaga entre os quatro primeiros.

No Nordestão, venceu Sampaio Corrêa e empatou com o CSA nos últimos dois compromissos, resultados estes que deixaram a equipe próxima do G-4. Com isso, diante de um embate crucial, o técnico Carlos Rabello deve escalar força máxima. (Com João Pedro Oliveira)