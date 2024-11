Vini Jr. perde pênalti e Brasil fica no empate com a Venezuela pelas Eliminatórias

Jogando fora de casa, a seleção brasileira empatou com a Venezuela por 1 a 1, na noite desta quinta-feira, 14, no Monumental de Maturín, pela 11ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo.

O gol do Brasil foi marcado por Raphinha, que abriu o placar com uma cobrança de falta ainda no primeiro tempo. A seleção venezuelana igualou o marcador com Segóvia, que deixou tudo empatado na etapa complementar.