Dorival valoriza Colômbia e Argentina em entrevista: "Dois excelentes adversários"

O treinador, que vai para o seu 15° jogo no comando da Amarelinha, falou sobre a experiência adquirida nas três Datas-Fifa anteriores e valorizou a qualidade dos próximos adversários, que foram finalistas da Copa América de 2024.

A Seleção Brasileira inicia nesta segunda-feira, 17, os preparativos para os jogos contra Colômbia e Argentina, que acontecerão nos dias 20 e 25 de março, respectivamente. Já presente em Brasília, Dorival Júnior, treinador do Brasil, concedeu entrevista a CBF TV e falou sobre sua expectativa para os próximos jogos.

“As últimas três datas FIFA foram fundamentais para que começássemos a buscar uma recuperação dentro da competição. Espero que essa evolução continue, com a Seleção começando a ter bons resultados em uma competição tão importante e que requer cautela, principalmente contra dois excelentes adversários, que proporcionarão dois grandes jogos”.

“(Colômbia e Argentina) São equipes tradicionais, que vêm mantendo uma regularidade muito grande. A Seleção Colombiana está num processo de evolução, com jogadores muito interessantes, alguns do futebol brasileiro e outros pelo futebol mundial. A Seleção Argentina é a última seleção campeã do mundo, atual bicampeã da Copa América e merece todo o respeito. Espero que o time esteja muito bem preparados para fazer dois grandes jogos”, concluiu.

O primeiro compromisso do Brasil será em Brasília, contra a Colômbia, no dia 20 de março, às 21h45min. o Mané Garrincha, palco do confronto, foi o local onde a seleção teve sua melhor exibição: um 4 a 0 contra a Seleção Peruana, em outubro de 2024.