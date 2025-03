Lionel Messi se lesiona e não enfrenta o Brasil pelas Eliminatórias da Copa

Messi sofreu com lesões na Copa América de 2024, quando sentiu dores no tornozelo. / Crédito: JUAN MABROMATA / AFP

Lionel Messi está fora dos 27 convocados da Seleção Argentina e não enfrenta o Brasil no dia 25 de março, às 21h30min, no Monumental de Nuñez. Eleito oito vezes o melhor do mundo, o jogador se queixou de dores no adutor da coxa direita e ficou de fora da convocatória, que foi anunciada nesta segunda-feira, 17. O argentino atua no Inter Miami, dos Estados Unidos, e entrou em campo nesse domingo, 16, contra o Atlanta United e marcou um gol. Durante o jogo, Messi sentiu dores durante a segunda etapa, mas não pediu substituição por acreditar que não seria uma lesão mais grave.

Nesta segunda-feira, 17, o jogador foi submetido a exames de imagem que constataram a lesão muscular. A gravidade da lesão é considerada leve, mas suficiente para fazer o treinador argentino Lionel Scaloni poupá-lo dos jogos das Eliminatórias. A ausência será bastante sentida, já que a tricampeã do mundo enfrentará, antes da Seleção Brasileira, o Uruguai em Montevidéu, no dia 21 de março, às 20h30min. A alviceleste lidera as Eliminatórias da Conmebol, com 25 pontos em 12 jogos.

Seleção Brasileira vai para o confronto sem Neymar A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nessa sexta-feira, 14, que o atacante Neymar, do Santos, foi cortado da lista dos jogos da Seleção Brasileira contra Colômbia e Argentina, pelas Eliminatórias da Conmebol para a Copa do Mundo de 2026. Danilo e Ederson também foram cortados.

Para o lugar dos três desconvocados, foram chamados Endrick, Alex Sandro e Lucas Perri. Em vídeo divulgado nas redes sociais, o técnico da seleção, Dorival Júnior, falou sobre os cortes dos atletas e sobre as escolhas para os substitutos. "Após as avaliações realizadas, o departamento médico da Seleção nos atualizou a respeito da situação de cada atleta. Sendo assim, estamos convocando Lucas Perri, do Lyon, Alex Sandro, do Flamengo, e Endrick, do Real Madrid", disse o treinador.