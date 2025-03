Internacional x Grêmio: onde assistir ao vivo e online pelo Campeonato Gaúcho

O confronto terá transmissão ao vivo na TV Globo (canal de TV aberta), no SporTV 3 (canal de TV fechada) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Internacional e Grêmio se enfrentam hoje, domingo, 16 de março (16/03), em jogo de volta válido pela final do Campeonato Gaúcho 2025. A partida será disputada no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), às 16 horas. (horário de Brasília).

Internacional x Grêmio: como chegam os times

O Colorado teve início de temporada com apresentações irregulares e com uma série de lesões durante o Estadual. Neste cenário, o técnico Roger Machado teve quase que reformular totalmente o time titular. No decorrer do Gauchão, o Inter obteve sucesso em retomar o bom desempenho do segundo semestre de 2024. Neste contexto, a equipe chega à decisão do torneio ainda invicto neste início de temporada, com nove vitórias e dois empates.

Como venceu o primeiro clássico da final por 2 a 0, o Inter encaminhou o título do Gauchão. Roger conta com três indefinições no time titular, visto que há uma disputa na meta entre Anthoni e Rochet. A situação é a mesma no ataque, já que Carbonero e Wesley brigam por uma vaga, assim como Valencia e Borré. A tendência é a de que o comandante repita os 11 iniciais do Gre-Nal de ida da decisão e privilegie os bons momentos de Anthoni, Carbonero e Valencia.

Por que a troca de Luka Doncic por Anthony Davis pode ter sido a maior da história da NBA?; VEJA