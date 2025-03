Flamengo x Fluminense: onde assistir ao vivo e online pelo Campeonato Carioca

Flamengo e Fluminense se enfrentam hoje, 16, pelo Campeonato Carioca. / Crédito: Lucas Mercon/Fluminense FC

Flamengo e Fluminense se enfrentam hoje, domingo, 16 de março (16/03), em jogo de volta válido pelas finais do Campeonato Carioca 2025. A partida será disputada no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 16 horas. (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo na TV Globo (canal de TV aberta), na Band (canal de TV aberta), no SporTV (canal de TV fechada), no Premiere (serviço de pay-per-view) e no GOAT (canal do Youtube). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Flamengo x Fluminense: como chegam os times Com o triunfo por 2 a 1 no primeiro jogo, o Flamengo entra com a vantagem do empate na grande final. Para ser campeão, o Flu precisa vencer por dois ou mais gols de diferença. Já se o Tricolor triunfar por somente um gol, teremos um empate no placar agregado e o título será decidido em cobranças de pênaltis.

Em comum entre as duas equipes é a lista com vários desfalques no jogo decisivo. No Fla, o atacante Pedro e o lateral Viña seguem em transição após cirurgias, e Bruno Henrique trata uma lesão muscular na coxa. Já os atacantes Everton Cebolinha e Michael, recuperados de lesões, não estão descartados e podem ser relacionados.