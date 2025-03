Fortaleza x Ceará: onde assistir ao vivo e online pelo Campeonato Cearense

O confronto terá transmissão ao vivo na TV Globo (canal de TV aberta), na TV Ceará (canal de TV aberta), no GOAT (canal do Youtube) e no Ge Globo (site). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

O Fortaleza, que emplacou cinco títulos estaduais consecutivos entre 2019 e 2023, quer voltar a erguer a taça. Após uma fase de grupos tranquila, o Leão teve uma semifinal difícil contra o Ferroviário, mas confirmou o favoritismo no segundo jogo e carimbou a ida à decisão. Na campanha, o Tricolor teve um desempenho quase perfeito: seis vitórias e um empate. Em paralelo, o time também teve a melhor defesa do certame ao lado do rival Ceará – ambos sofreram três gols.

Atual campeão do Manjadinho – feito alcançado em confronto contra o próprio Fortaleza na temporada passada –, o Ceará chega com a missão de defender o título para conquistar o bicampeonato. Na campanha até a final, o Vovô venceu todos os jogos que disputou e protagonizou o melhor desempenho entre todas as equipes participantes. Além disso, o Alvinegro também tem o melhor ataque, com 19 gols em sete partidas.

No meio da semana, o Ceará precisou encarar uma “guerra” em campo contra o Confiança-SE, pela Copa do Brasil. O Vovô saiu perdendo por 2 a 0, buscou o empate no segundo tempo e se classificou na disputa por pênaltis. (Com Mateus Moura)