América-MG x Atlético-MG: onde assistir ao vivo e online pelo Campeonato Mineiro

O Atlético-MG enfrenta o América-MG hoje, 15, pelo Campeonato Mineiro. / Crédito: Pedro Souza/Atlético-MG

América-MG e Atlético-MG se enfrentam hoje, sábado, 15 de março (15/03), em jogo de volta válido pela final do Campeonato Mineiro 2025. A partida será disputada no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte (MG), às 16h30min. (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo na TV Globo (canal de TV aberta), no SporTV (canal de TV fechada) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

América-MG x Atlético-MG: como chegam os times Depois de golear por 4 a 0 no jogo de ida, o Atlético-MG mede forças com o América-MG neste sábado (15), às 16h30 (de Brasília), pela final do Campeonato Mineiro. Assim, o Galo está bem próximo de ser hexacampeão estadual e tem enorme vantagem para administrar, no Estádio do Mineirão. Vale destacar que o confronto aconteceria no Horto, porém a diretoria do Coelho pediu transferência para o Mineirão, palco do duelo da ida. A equipe necessita de um verdadeiro milagre para ficar com o troféu.