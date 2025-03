Fluminense x Flamengo: onde assistir ao vivo e online pelo Campeonato Carioca

O confronto terá transmissão ao vivo na TV Globo (canal de TV aberta), na Band (canal de TV aberta), no SporTV (canal de TV fechada), no Premiere (serviço de pay-per-view) e no GOAT (canal do Youtube). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Fluminense e Flamengo se enfrentam hoje, quarta-feira, 12 de março (12/03), em jogo de ida válido pelas finais do Campeonato Carioca 2025. A partida será disputada no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 21h30min. (horário de Brasília).

Fluminense x Flamengo: como chegam os times

O Flamengo é a equipe com a melhor campanha no Estadual. Foi campeão da Taça Guanabara, fase classificatória do Carioca, e passou pelo Vasco na semifinal com duas vitórias. O Tricolor avançou em terceiro lugar e eliminou o Volta Redonda com uma vitória no Maracanã e um empate na Cidade do Aço.

Além disso, com uma invencibilidade de 22 partidas, o técnico Filipe Luis só conheceu uma derrota nos 25 confrontos desde que assumiu o comando do time rubro-negro. A única derrota foi justamente contra o Fluminense, no dia 17 de outubro, pelo Brasileirão de 2024. Este triunfo do time de Mano Menezes, porém, é o único nos últimos dez confrontos, que tem ainda quatro vitórias do Rubro-Negro e cinco empates.

