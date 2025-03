Ceará x Confiança: onde assistir ao vivo e online pela Copa do Brasil

O confronto terá transmissão ao vivo no SporTV (canal de TV fechada) e no Premiere (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Ceará x Confiança: como chegam os times

Para o duelo diante do Confiança, o Vovô têm três desfalques certos e três dúvidas. As baixas confirmadas são Rafael Ramos e Bruno Tubarão, entregues ao departamento médico. Além deles, Pedro Henriquesofreu lesão no ligamento colateral medial do joelho e ficará afastado dos gramados.Já as dúvidas giram em torno de Keiller, Richardson e Recalde.

Comandado porWaguinho Dias, o Confiança vem oscilando nas últimas partidas disputadas. No sábado, 8, venceu o Falcon por 2 a 1 pelo Campeonato Sergipano, mas não empolgou a torcida. Antes disso, foi derrotado pelo Dorense. (Com João Pedro Oliveira)