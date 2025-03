Volta Redonda x Fluminense: onde assistir ao vivo e online pelo Campeonato Carioca

O confronto terá transmissão ao vivo na Band (canal de TV aberta), no GOAT (canal do Youtube) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Volta Redonda e Fluminense se enfrentam hoje, domingo, 9 de março (9/03), em jogo de volta válido pelas semifinais do Campeonato Carioca 2025. A partida será disputada no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ), às 18 horas. (horário de Brasília).

Volta Redonda x Fluminense: como chegam os times

O técnico Rogério Corrêa deve repetir a escalação que foi campo no jogo de ida, já que não tem qualquer desfalque, seja por cartão ou contusão. Nesse sentido, o comandante espera o fator casa para tentar reverter a grande desvantagem e ainda sonhar com uma vaga na decisão do Carioca.

O Tricolor tem três desfalques para a partida decisiva. Assim, Paulo Henrique Ganso segue treinando separado do grupo e levar00á tempo para voltar aos gramados depois da miocardite. Lima, por sua vez, tem problema na panturrilha esquerda e não vai a campo desde a goleada por 8 a 0 sobre o Águia de Marabá, no dia 26 de fevereiro. Por fim, o zagueiro sofre desconforto no pé direito e também está de fora do duelo. (Com Jogada10)