Ceará x Maracanã: onde assistir ao vivo e online pelo Campeonato Cearense

O confronto terá transmissão ao vivo na Ge.Globo (site), na TV Ceará (canal de TV aberta) e no GOAT (canal do Youtube). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Ceará e Maracanã se enfrentam hoje, domingo, 9 de março (9/03), em jogo de volta válido pelas semifinais do Campeonato Cearense 2025. A partida será disputada no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE), às 17 horas. (horário de Brasília).

Ceará x Maracanã: como chegam os times

Além do bom placar conquistado no confronto de ida, o Vovô vive uma ótima fase na temporada, o que torna a missão do Maracanã mais complicada. São nove jogos de invencibilidade da equipe comandada pelo técnico Léo Condé, período em que o Ceará obteve oito vitórias e um empate. Considerando todos os jogos que disputou em 2025, a equipe de Porangabuçu perdeu uma única partida, por 1 a 0, para o Náutico.

A missão do Maracanã é muito difícil. Para manter vivo o sonho da classificação inédita à final do Campeonato Cearense, o Azulão precisa vencer por, no mínimo, três gols de diferença, resultado que levaria a disputa aos pênaltis. Essa diferença de tentos, entretanto, é uma façanha que nenhum time conseguiu contra o Ceará nesta temporada. (Com Mateus Moura)