Sport x Santa Cruz: onde assistir ao vivo e online pelo Campeonato Pernambucano

O confronto terá transmissão ao vivo na TV Globo (canal de TV aberta) e no GOAT (canal do Youtube). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Sport e Santa Cruz se enfrentam hoje, sábado, 8 de março (8/03), em jogo de ida válido pela semifinal do Campeonato Pernambucano 2025. A partida será disputada na Ilha do Retiro, em Recife (PE), às 16h30min. (horário de Brasília).

Sport x Santa Cruz: como chegam os times

Os rivais chegam ao Clássico das Multidões em situações diferentes. O Rubro-Negro não conseguiu a vaga direta e teve que eliminar o Decisão para avançar às semifinais. Já o Tricolor, líder da fase de grupos, está ausente dos gramados há duas semanas.

Na primeira, o Santa Cruz levou a melhor, ao vencer o clássico por 1 a 0, no Arruda. O Leão ainda não venceu clássicos na temporada. Por conta das confusões que aconteceram no confronto de fevereiro, a partida deste sábado contará apenas com torcedores do Sport. (Com Jogada10)