Grêmio x Internacional: onde assistir ao vivo e online pelo Campeonato Gaúcho

O confronto terá transmissão ao vivo na TV Globo (canal de TV aberta), no SporTV 2 (canal de TV fechada) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Grêmio e Internacional se enfrentam hoje, sábado, 8 de março (8/03), em jogo de ida válido pela final do Campeonato Gaúcho 2025. A partida será disputada na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), às 17h45min. (horário de Brasília).

Grêmio x Internacional: como chegam os times

O Imortal planeja encaminhar o oitavo título consecutivo do torneio já no Gre-Nal de ida da decisão do Estadual. Por outro lado, o Colorado pretende evitar que arquirrival repita seu feito inédito na história da competição. Ao mesmo tempo centralizará seus esforços para quebrar jejum de oito anos sem vencer o Gauchão.

O Tricolor Gaúcho assegurou sua vaga na final do Campeonato Gaúcho após confronto emocionante com o Juventude. Com o empate no placar agregado depois de dois jogos, o Imortal superou o adversário em disputa de pênaltis. O técnico Gustavo Quinteros não poderá estar à beira do campo para comandar a equipe. Isso porque cumprirá suspensão automática depois de receber o cartão vermelho por agressão exatamente neste segundo embate com o Jaconero. (Com Jogada10)