Flamengo x Vasco: onde assistir ao vivo e online pelo Campeonato Carioca

O confronto terá transmissão ao vivo na TV Globo (canal de TV aberta), no SporTV (canal de TV fechada) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Flamengo e Vasco se enfrentam hoje, sábado, 8 de março (8/03), em jogo de volta válido pelas semifinais do Campeonato Carioca 2025. A partida será disputada no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 17h45min. (horário de Brasília).

O histórico recente no Clássico dos Milhões dimensiona o desafio para equipe cruz-maltina. Em 31 clássicos desde 2017, o Vasco venceu dois clássicos: 1 a 0, em 2023, e 3 a 1, em 2021, ambos no Carioca. Foram 11 empates e 18 triunfos do rival rubro-negro neste período.

A equipe de Filipe Luís pode perder por um gol de diferença que avança à final da competição. Do outro lado, o Cruz-Maltino precisa vencer por dois ou mais gols de diferença que se classifica. No entanto, a situação é complicado para o time de Fábio Carille.

O Rubro-Negro larga em vantagem por ter vencido o Cruz-Maltino por 1 a 0 no último sábado, no Nilton Santos, com gol de Bruno Henrique. Isso dá ao time do técnico Filipe Luís a possibilidade de jogar por um empate no confronto de volta. Além disso, o elenco focou a semana somente na preparação para o jogo de volta, ou seja, mais descansado.

Após a derrota por 1 a 0 no jogo de ida, o Vasco se recuperou e teve ótima atuação perante o Nova Iguaçu, vencendo e convencendo na última quarta-feira (5). Com bom poderio ofensivo, o time neutralizou o rival do RJ e fez 3 a 0 logo no primeiro tempo, garantindo vaga à terceira fase da Copa do Brasil e angariando elogios do professor Fábio Carille. (Com Jogada10)

Flamengo x Vasco: onde assistir ao vivo ao jogo do Campeonato Carioca

TV Globo: canal de TV aberta



SporTV : canal de TV fechada

Premiere: serviço de pay-per-view

Campeonato Carioca: dia e horário do jogo Flamengo x Vasco

Sábado, 8 de março (8/03), às 17h45min (horário de Brasília).