Atlético-MG x América-MG: onde assistir ao vivo e online pelo Campeonato Mineiro

O Atlético-MG vai enfrentar o América-MG hoje, 8, pelo Campeonato Mineiro. / Crédito: Pedro Souza/Atlético-MG

Atlético-MG e América-MG se enfrentam hoje, sábado, 8 de março (8/03), em jogo de ida válido pela final do Campeonato Mineiro 2025. A partida será disputada no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte (MG), às 16h30min. (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo na Globo (canal de TV aberta), no SporTV (canal de TV fechada) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Atlético-MG x América-MG: como chegam os times Nas semifinais, as equipes tiveram desfechos diferentes para chegar à final. O Galo venceu a Tombense nas duas partidas por 2 a 0, enquanto o Coelho empatou os dois confrontos contra o Cruzeiro por 1 a 1 e avançou na decisão por pênaltis.

Embalado pela classificação na Copa do Brasil, o Galo deve seguir sem Hulk para a decisão. O atacante já ficou de fora da partida contra o Manaus e ainda se recupera de lesão muscular. Com isso, Cuca deve repetir o mesmo esquema da goleada contra o Gavião. A única mudança é a saída de Alisson, que está para fechar negócio com o Shakhtar, e a entrada de Deyverson em seu lugar.