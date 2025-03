Ceará x América-RN: onde assistir ao vivo e online pela Copa do Nordeste

O confronto terá transmissão ao vivo na ESPN (canal de TV fechada) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Ceará e América-RN se enfrentam hoje, quinta-feira, 6 de março (6/03), em jogo válido pela quinta rodada da Copa do Nordeste 2025. A partida será disputada no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE), às 19 horas (horário de Brasília).

Ceará x América-RN: como chegam os times

Em bom momento, o Ceará vislumbra o embate diante do Alvirrubro como primordial para entrar na zona de classificação para as quartas de final do Nordestão. Comandado por Léo Condé, o time cearense chega embalado após conquistar uma vitória por 3 a 0 ante o Maracanã no jogo de ida da semifinal do Campeonato Cearense.

O resultado positivo no Estadual, inclusive, inclina o comandante alvinegro a escalar força máxima contra os potiguares e, posteriormente, poupar no duelo de volta do torneio local. Com isso, a tendência é que o Vovô entre em campo com a equipe base utilizada na temporada.



