Nova Iguaçu x Vasco: onde assistir ao vivo e online pela Copa do Brasil

O Vasco vai enfrentar o Nova Iguaçu hoje, 5, pela Copa do Brasil. / Crédito: Dikran Sahagian/Vasco

Nova Iguaçu e Vasco se enfrentam hoje, quarta-feira, 5 de março (5/03), em jogo válido pela segunda fase da Copa do Brasil 2025. A partida será disputada no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), às 21h30min (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo no SporTV (canal de TV fechada) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Nova Iguaçu x Vasco: como chegam os times Envolvidos nas semifinais do Carioca e da Taça Rio, respectivamente, Vasco e Nova Iguaçu darão uma pausa no Estadual em busca da vaga na terceira fase da Copa do Brasil. As duas equipes entraram em campo no último fim de semana: o Vasco perdeu do Flamengo (1 a 0) e o Nova Iguaçu empatou com o Madureira (0 a 0). Os jogos de volta serão realizados no sábado.