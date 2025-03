Fortaleza x Ferroviário: onde assistir ao vivo e online pela Copa do Nordeste

O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Fortaleza x Ferroviário: como chegam os times

Em má fase, o Fortaleza encara o Clássico das Cores como uma oportunidade para findar a sequência de maus resultados. Sob o comando de Juan Pablo Vojvoda,o Tricolor do Pici até melhorou sua performance diante do próprio Ferroviário no confronto do último sábado, 1º, válido pela ida das semifinais do Campeonato Cearense, mas ainda segue longe do esperado.

Diante de um calendário que vai se intensificar nos próximos dias, o treinador argentino pode promover alterações importantes na equipe titular. A tendência é que ele mantenha o 3-5-2como esquema tático para povoar o meio-campo e, consecutivamente, aumentar o poderio ofensivo pelos corredores.



Por que a troca de Luka Doncic por Anthony Davis pode ter sido a maior da história da NBA?; VEJA