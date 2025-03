Barcelona-EQU x Corinthians: onde assistir ao vivo e online pela Libertadores

O confronto terá transmissão ao vivo no ESPN (canal de TV fechada) e na Disney+ (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Barcelona de Guayaquil e Corinthians se enfrentam hoje, quarta-feira, 5 de março (5/03), em jogo de ida da terceira fase da Copa Libertadores 2025. A partida será disputada no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil, no Equador, às 21h30min (horário de Brasília).

Barcelona-EQU x Corinthians: como chegam os times

Na fase anterior do torneio, a equipe do Parque São Jorge eliminou a Universidad Central-VEN. O time sofreu, mas derrotou os venezuelanos por 4 a 3 no placar agregado. Já o Barcelona despachou o El Nacional, também do Equador, por 2 a 1.



O Timão chega embalado pela classificação à semifinal do Campeonato Paulista. No último domingo, a equipe bateu o Mirassol, na Neo Química Arena, por 2 a 0. O adversário na próxima fase será o Santos, liderado por Neymar. (Com Gazeta Esportiva)