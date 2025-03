Maracanã x Ceará: onde assistir ao vivo e online pelo Campeonato Cearense

O confronto terá transmissão ao vivo na Ge.Globo (site), na TV Ceará (canal de TV aberta) e no GOAT (canal do Youtube). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Maracanã x Ceará: como chegam os times

O Bicolor Metropolitano segue na busca de ter 2025 como um dos principais anos de sua história. Na segunda fase da Copa do Brasil, após eliminar o Ferroviário, na última quarta-feira, 26, o clube agora tenta sua primeira final estadual, que bateu na trave na temporada passada — foi eliminado na semifinal para o Fortaleza.

Por que a troca de Luka Doncic por Anthony Davis pode ter sido a maior da história da NBA?; VEJA



Para o Alvinegro de Porangabuçu é um passo para a hegemonia. Atual campeão,o Vovô está empatado em 46 títulos como o maior rival, Fortaleza, e quer a todo custo ser o detentor do maior número de taças do futebol cearense. O Alviceleste, no entanto, quer ser a pedra no caminho. (Com Victor Barros)