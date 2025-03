Fluminense x Volta Redonda: onde assistir ao vivo e online pelo Campeonato Carioca

O Fluminense vai enfrentar o Volta Redonda hoje, 2, pelo Campeonato Carioca. / Crédito: Lucas Merçon/Fluminense

Fluminense e Volta Redonda se enfrentam hoje, domingo, 2 de março (2/03), em jogo de ida válido pelas semifinais do Campeonato Carioca 2025. A partida será disputada no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 18 horas (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo na Band (canal de TV aberta) e no GOAT (canal do Youtube). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Fluminense x Volta Redonda: como chegam os times Depois de golear o Águia de Marabá por 8 a 0 pela Copa do Brasil, o Fluminense chega com moral para a semifinal do Campeonato Carioca, mesmo após a atuação irregular contra o Bangu. Afinal, a equipe chega reforçada de Otávio, Everaldo e Lavega, que são opções para o técnico Mano Menezes no jogo de ida. Dessa forma, o Tricolor encerrou a primeira fase na terceira colocação, com 17 pontos, enquanto o Voltaço fez uma campanha consistente, na segunda posição, com 20 pontos. Por que a troca de Luka Doncic por Anthony Davis pode ter sido a maior da história da NBA?; VEJA