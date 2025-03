Vasco x Flamengo: onde assistir ao vivo e online pelo Campeonato Carioca

O confronto terá transmissão ao vivo na Band (canal de TV aberta), no SporTV (canal de TV fechada), no GOAT (canal do Youtube) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Vasco e Flamengo se enfrentam hoje, sábado, 1° de março (1°/03), em jogo de ida válido pela semifinal do Campeonato Carioca 2025. A partida será disputada no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), às 17h45min (horário de Brasília).

Vasco x Flamengo: como chegam os times

Por ser tratar de um clássico, tudo pode acontecer. No entanto, não é o diz o retrospecto de 30 jogos entre os clubes. Com ampla vantagem, o Rubro-Negro venceu 17, empatou 11 e perdeu apenas duas vezes para o Cruz-Maltino. Considerando este recorte e a rivalidade referente aos 13 principais clubes do país, Flamengo x Vasco é a maior freguesia dos clássicos brasileiros atualmente. A informação é do Espião Estatístico, do “ge”.



Diante desse cenário, o Vasco busca pelo menos diminuir os números negativos. O atacante Vegetti já ressaltou que tem “sede revanche” contra o Flamengo. Afinal, as equipes se enfrentaram na Taça Guanabara, e o Fla foi superior, especialmente no primeiro tempo, e venceu por 2 a 0, no Maracanã. (Com Jogada10)