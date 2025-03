São Bernardo x Palmeiras: onde assistir ao vivo e online pelo Campeonato Paulista

O Palmeiras vai enfrentar o São Bernardo hoje, 1°, pelo Campeonato Paulista. / Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

São Bernardo e Palmeiras se enfrentam hoje, sábado, 1° de março (1°/03), em jogo válido pelas quartas de final do Campeonato Paulista 2025. A partida será disputada no Estádio 1° de maio, em São Bernardo do Campo (SP), às 20h30min (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo na CazéTV (canal do Youtube), no Nosso Futebol (serviço de pay-per-view), no Uol Play (serviço de streaming) e no Zapping TV (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

São Bernardo x Palmeiras: como chegam os times O São Bernardo se classificou como líder do Grupo D, com 23 pontos. No fechamento da fase de grupos, a equipe do ABC paulista perdeu por 3 a 1 do São Paulo, em casa. Nesta etapa, foram sete vitórias, dois empates e três derrotas. O Palmeiras, por sua vez, avançou em segundo lugar da chave, com a mesma pontuação do São Bernardo. A equipe comandada por Abel Ferreira só garantiu a vaga na fase eliminatória na última rodada depois de vencer o Mirassol, por 3 a 2, no Maião.