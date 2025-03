Fortaleza x Ferroviário: onde assistir ao vivo e online pelo Campeonato Cearense

O confronto terá transmissão ao vivo na Globo (canal de TV aberta), na TV Ceará (canal de TV aberta) e no GOAT (canal do Youtube). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Fortaleza e Ferroviário se enfrentam hoje, sábado, 1° de março (1°/03), em jogo de ida válido pelas semifinais do Campeonato Cearense 2025. A partida será disputada no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE), às 16h30min (horário de Brasília).

Fortaleza x Ferroviário: como chegam os times

O Ferrão conta com a força da dupla ofensiva formada por Allanzinho e Ciel. O jovem camisa 11, artilheiro do Manjadinho, com quatro gols, já balançou as redes sete vezes em 2025 e ainda deu quatro assistências. Já o experiente camisa 99 deixou sua marca em três ocasiões.



O Fortaleza, por sua vez, quer aproveitar o Clássico das Cores para encerrar o mau momento. A equipe comandada por Juan Pablo Vojvoda amargou três derrotas nos três jogos anteriores. O objetivo é voltar a vencer para tentar se aproximar da decisão do Estadual. (Com Afonso Ribeiro)