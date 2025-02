Botafogo x Racing: onde assistir ao vivo e online pela Recopa Sul-Americana

O confronto terá transmissão ao vivo no Disney+ (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Botafogo e Racing se enfrentam hoje, quinta-feira, 27 de fevereiro (27/02), em jogo de volta válido pela decisão da Recopa Sul-Americana 2025. A partida será disputada no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), às 21h30min (horário de Brasília).

Botafogo x Racing: como chegam os times

No primeiro jogo entre as equipes, o Racing levou a melhor dentro de casa ao bater o Glorioso por 2 a 0, com gols marcados por Vietto e Martínez. O Botafogo, por outro lado, nem balançou as redes e teve ainda Cuiabano expulso, de modo que não poderá contar com o jogador na partida desta quinta.

O clube carioca chega para o embate ainda com o desfalque do técnico, que ainda não foi anunciado. O grupo é comandado atualmente por Carlos Leiria.