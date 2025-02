Corinthians x Universidad Central: onde assistir ao vivo e online pela Libertadores

Repórter do caderno de Esportes

Iara Costa Repórter do caderno de Esportes

O confronto terá transmissão ao vivo na Globo (canal de TV aberta), na ESPN (canal de TV fechada), no Globoplay (serviço de streaming) e na Disney+ (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Corinthians x Universidad Central: como chegam os times

Na partida de ida, o Timão decepcionou e ficou no empate por 1 a 1. A equipe alvinegra saiu na frente, através de André Carrillo, mas cedeu a igualdade no segundo tempo e frustrou seu torcedor.



Por que a troca de Luka Doncic por Anthony Davis pode ter sido a maior da história da NBA?; VEJA



O Corinthians, portanto, precisa vencer o duelo em Itaquera para se classificar à próxima fase ainda no tempo normal. Caso o empate persista no placar agregado, a definição será nos pênaltis. Já uma derrota elimina o clube paulista da competição. (Com Gazeta Esportiva)