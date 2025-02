Águia de Marabá x Fluminense: onde assistir ao vivo e online pela Copa do Brasil

O confronto terá transmissão ao vivo no Prime Video (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Águia de Marabá e Fluminense se enfrentam hoje, quarta-feira, 26 de fevereiro (26/02), em jogo válido pela primeira fase da Copa do Brasil de 2025. A partida será disputada no Estádio Mangueirão, em Belém (PA), às 19h30min (horário de Brasília).

Águia de Marabá x Fluminense: como chegam os times

Apesar da classificação para as semifinais do Campeonato Carioca, o clima no Fluminense é conturbado. O time não vem jogando bem e a torcida tem hostilizado alguns jogadores e o técnico Mano Menezes.



Para este duelo, o Fluminense terá o retorno do lateral direito Guga, que cumpriu suspensão contra o Bangu. Já o zagueiro Thiago Silva, com dores no pé direito, deve ser preservado para as semifinais do Estadual. (Com Gazeta Esportiva)