Manchester United corta custos e substitui almoço de funcionários por frutas, pão e sopa

Sir Jim Ratcliffe, um dos acionistas do Manchester United, fechará a cantina para funcionários do Old Trafford e vai substituir os almoços gratuitos por frutas em dia de jogos. No CT do clube, funcionários receberão pão e sopa. A ação visa cortar custos e ainda pode terminar em até 200 demissões. A informação é do jornal inglês The Guardian.

Com o intuito de diminuir custos do clube, o maior acionista minoritário individual do Manchester United, Sir Jim Ratcliffe, mudará as refeições de seus funcionários. O clube fechará a cantina de Old Trafford aos fins de semana e substituirá os almoços gratuitos por frutas para os funcionários do estádio. Apenas alguns empregados receberão o almoço embalado em dia de jogo.