Manchester United arranca empate contra Everton (2-2) e evita nova catástrofe no Inglês

Com um gol do volante uruguaio Manuel Ugarte, o Manchester United conseguiu empatar em 2 a 2 neste sábado (22), na visita ao Everton, depois de ir para o intervalo perdendo por 2 a 0, evitando assim uma nova catástrofe para a equipe comandada pelo técnico Ruben Amorim na Premier League.

O Everton abriu o placar em Goodison Park com um gol do atacante Beto (19') que balançou a rede pelo terceiro jogo consecutivo. O time aumentou a vantagem ainda no primeiro tempo por meio do meio-campista Malian Abdoulaye Doucouré (33'), quase nocauteando os visitantes.