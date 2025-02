Manchester United gastou 14,5 milhões de libras em demissões, incluindo Ten Hag

Derrotado no último domingo pelo Tottenham por 1 a 0, o United ocupa apenas a 15ª colocação no Campeonato Inglês e continua sem conseguir bons resultados desde a saída de Ten Hag e a chegada do português Rúben Amorim.

O Manchester United gastou 14,5 milhões de libras esterlinas (R$ 104,2 milhões na cotação atual) nas demissões do técnico Erik ten Hag, do diretor esportivo Dan Ashworth e outros membros de seu 'staff', de acordo com o último balanço financeiro publicado pelo clube, nesta quarta-feira (19).

Uma decisão que custou caro e foi tomada pelo proprietário minoritário Jim Ratcliffe, agravada pela rápida saída de Ashworth, que chegou a Old Trafford vindo do Newcastle no início de junho, após longas negociações, e foi demitido no dia 8 de dezembro.

O custo gerado por estas decisões foi revelado no balanço financeiro com os resultados do trimestre que terminou no dia 31 de dezembro, e declarado como "gastos excepcionais".

"Os gastos excepcionais deste trimestre foram de 14,5 milhões de libras", declarou o United em comunicado à imprensa. "Isso se refere a gastos associados à saída do ex-técnico do time principal masculino Erik ten Hag e a vários membros do 'staff' técnico", diz a nota.