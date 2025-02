Vasco x Botafogo: onde assistir ao vivo e online pelo Campeonato Carioca

Vasco e Botafogo se enfrentam hoje, 23, pelo Campeonato Carioca. / Crédito: Vitor Silva/Botafogo

Vasco e Botafogo se enfrentam hoje, domingo, 23 de fevereiro (23/02), em jogo válido pela 11ª rodada do Campeonato Carioca 2025. A partida será disputada no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro (RJ), às 18h30min (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo na Band (canal de TV aberta), no Premiere (serviço de pay-per-view) e no GOAT (canal do Youtube). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Vasco x Botafogo: como chegam os times Um deles ou até mesmo os dois podem ficar de fora da fase decisiva do Estadual deste ano, tendo que disputar a Taça Rio, prêmio de consolação disputado entre o quinto e o oitavo colocados.



Por que a troca de Luka Doncic por Anthony Davis pode ter sido a maior da história da NBA?; VEJA

Vindo de uma derrota de 2 a 0 para o Flamengo, o Vasco soma 14 pontos. Empatado em saldo de gols e pontos com o Fluminense, o Cruzmaltino tem que ganhar o jogo por uma diferença de gols superior a um eventual triunfo do Tricolor em jogo disputado com o Bangu, no mesmo horário. Um triunfo simples serve aos vascaínos se o Madureira, que soma 15 pontos, tropeçar, também no mesmo horário, contra o Nova Iguaçu.