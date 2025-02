São Bernardo x São Paulo: onde assistir ao vivo e online pelo Campeonato Paulista

O São Paulo enfrenta o São Bernardo hoje, 23, pelo Campeonato Paulista. / Crédito: Paulo Pinto/São Paulo FC

São Bernardo e São Paulo se enfrentam hoje, domingo, 23 de fevereiro (23/02), em jogo válido pela 12ª rodada do Campeonato Paulista 2025. A partida será disputada no Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo (SP), às 18h30min (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo no TNT (canal de TV fechada) e no Max (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

São Bernardo x São Paulo: como chegam os times Ambas as equipes chegam para o confronto já classificadas às quartas de final do torneio, mas vivendo fases distintas. O São Paulo chega na última rodada como líder do Grupo C, com 16 pontos, enquanto o São Bernardo é o primeiro colocado do Grupo D, com 23 pontos.

Por que a troca de Luka Doncic por Anthony Davis pode ter sido a maior da história da NBA?; VEJA

Para avançar ao mata-mata como líder do grupo, o São Paulo depende só de si: precisa vencer o São Bernardo. Em caso de tropeço, terá que torcer por um mau resultado do Novorizontino, segundo colocado da chave, que soma 15 pontos.