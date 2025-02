Mirassol x Palmeiras: onde assistir ao vivo e online pelo Campeonato Paulista

O confronto terá transmissão ao vivo no Nosso Futebol (serviço de pay-per-view), Uol Play (serviço de pay-per-view) e Zapping (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Mirassol e Palmeiras se enfrentam hoje, domingo, 23 de fevereiro (23/02), em jogo válido pela 12ª rodada do Campeonato Paulista 2025. A partida será disputada no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP), às 18h30min (horário de Brasília).

Mirassol x Palmeiras: como chegam os times

A equipe comandada por Abel Ferreira venceu o Botafogo-SP, na última quinta-feira, por 3 a 1, no Allianz Parque. O resultado manteve o Verdão vivo na busca pela classificação. No momento, o clube ocupa o terceiro lugar do Grupo D, com 20 pontos, dois a menos que a Ponte Preta. O São Bernardo, líder, com 23, já está classificado.



Por que a troca de Luka Doncic por Anthony Davis pode ter sido a maior da história da NBA?; VEJA



Dessa forma, para avançar, o Palmeiras precisa obrigatoriamente vencer o Mirassol e torcer por o empate ou derrota da Ponte, que enfrenta o Red Bull Bragantino, no mesmo dia e horário. Enquanto isso, o Leão já está classificado e é o segundo colocado do Grupo A, com 16 pontos, dez a menos que o Corinthians. (Com Gazeta Esportiva)