Inter de Limeira x Santos: onde assistir ao vivo e online pelo Campeonato Paulista

Jogo do Campeonato Paulista entre Inter de Limeira e Santos é neste domingo, 23, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário

O confronto terá transmissão ao vivo no Cazé TV (canal do Youtube), no Nosso Futebol (serviço de pay-per-view), Uol Play (serviço de pay-per-view) e Zapping (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Inter de Limeira e Santos se enfrentam hoje, domingo, 23 de fevereiro (23/02), em jogo válido pela 12ª rodada do Campeonato Paulista 2025. A partida será disputada no Estádio Major Levy Sobrinho, em Limeira (SP), às 18h30min (horário de Brasília).

Inter de Limeira x Santos: como chegam os times

O Peixe chega embalado para este embate. O time tem duas vitórias seguidas e está na liderança do Grupo B, com 15 pontos, um a mais que o Red Bull Bragantino, que está em segundo. Guarani e Portuguesa, ambos com 12, completam a chave.



Desta forma, o Alvinegro Praiano precisa de apenas um empate para se garantir nas quartas de final. Em caso de derrota em Limeira, o time terá que torcer por um tropeço de Bragantino ou Guarani. A Lusa já não alcança mais a equipe do litoral por conta do número de vitórias. (Com Gazeta Esportiva)