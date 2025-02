Grêmio x Juventude: onde assistir ao vivo e online pelo Campeonato Gaúcho

O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Grêmio e Juventude se enfrentam hoje, sábado, 22 de fevereiro (22/02), em jogo de ida válido pela semifinal do Campeonato Gaúcho 2025. A partida será disputada na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), às 21h30min (horário de Brasília).

Grêmio x Juventude: como chegam os times

O Grêmio chega para a partida motivado pelos recentes bons resultados. No entanto, no meio de semana, a equipe passou sufoco na Copa do Brasil ao avançar somente nos pênaltis contra o São Raimundo, de Roraima. Já o Juventude tenta mais uma vez acabar com a hegemonia da dupla Grenal no Estadual. Os visitantes miram um bom resultado para decidir a vaga para a decisão diante de sua torcida.

A partida será apitada por Jonathan Benkenstein Pinheiro, com os assistentes Rafael da Silva Alves e Leirson Peng Martins. O VAR será conduzido por Douglas Schwengber da Silva. (Com Gazeta Esportiva)