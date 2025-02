Racing x Botafogo: onde assistir ao vivo e online pela Recopa Sul-Americana

O confronto terá transmissão ao vivo na ESPN (canal de TV fechada) e no Disney+ (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Racing x Botafogo: como chegam os times

As duas equipes chegam vivendo um 2025 de irregularidade. O Racing vem de uma derrota de 3 a 2 para o Argentinos Juniors pelo Campeonato Argentino. O Botafogo, que empatou por 1 a 1 com o Boavista no fim de semana, está com poucas chances de disputar as semifinais do Campeonato Carioca.



Caçapa tem problemas a resolver para este duelo. O zagueiro Bastos, com um trauma no joelho direito, e o volante Gregore, que cumpre suspensão pela expulsão na final da Copa Libertadores, ficam de fora. Assim, o volante Danilo Barbosa deve ser improvisado na zaga e Allan deve ganhar uma oportunidade no meio.