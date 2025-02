Palmeiras x Botafogo-SP: onde assistir ao vivo e online pelo Campeonato Paulista

O confronto terá transmissão ao vivo no TNT (canal de TV fechada) e no Max (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Palmeiras e Botafogo-SP se enfrentam hoje, quinta-feira, 20 de fevereiro (20/02), em jogo válido pela 11ª rodada do Campeonato Paulista 2025. A partida será disputada no Allianz Parque, em São Paulo (SP), às 19h30min (horário de Brasília).

Palmeiras x Botafogo-SP: como chegam os times

O Alviverde está pressionado no Paulistão. A equipe comandada por Abel Ferreira está, neste momento, fora da zona de classificação ao mata-mata. O time ocupa a terceira posição do Grupo D, com 17 pontos. O São Bernardo lidera a chave, com 22 pontos, enquanto a Ponte Preta é a segunda colocada, com a mesma pontuação (mas tem um jogo a mais).

Dessa forma, a vitória em casa é fundamental para o Palmeiras, que depende também de uma combinação de resultados para avançar às quartas de final do Estadual. Em caso de empate ou derrota nesta quinta, o Verdão estará eliminado. O clube alviverde ainda vem de um empate sem gols no clássico contra o São Paulo, no Allianz Parque, no último domingo.



