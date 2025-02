Universidad Central x Corinthians: onde assistir ao vivo e online pela Libertadores

Universidad Central x Corinthians: como chegam os times

Embalado, o Corinthians terá força máxima em campo. Ramón deve contar com os retornos do meio-campista Breno Bidon e do goleiro Felipe Longo, campeões do Sul-Americano sub-20 pela Seleção Brasileira da categoria. O único desfalque, portanto, é o zagueiro Gustavo Henrique, lesionado.

Por que a troca de Luka Doncic por Anthony Davis pode ter sido a maior da história da NBA?; VEJA



Do outro lado, a modesta Universidad Central disputa uma partida de Libertadores pela primeira vez em sua história. A equipe acumula dois empates, uma vitória e uma derrota no Campeonato Venezuelano de 2025, ocupando assim o oitavo lugar da competição. (Com Gazeta Esportiva)