Sergipe x Ceará: onde assistir ao vivo e online pela Copa do Brasil

Iara Costa Repórter do caderno de Esportes

Jogo da Copa do Brasil entre Sergipe e Ceará é nesta quarta-feira, 19, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário

O confronto terá transmissão ao vivo no Prime Video (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Sergipe e Ceará se enfrentam hoje, quarta-feira, 19 de fevereiro (19/02), em jogo válido pela primeira fase da Copa do Brasil de 2025. A partida será disputada na Arena Batistão, em Aracaju (SE), às 20 horas (horário de Brasília).

Sergipe x Ceará: como chegam os times

O embate entre as equipesserá de portões fechados. Os donos da casa foram punidos por conta de uma confusão no duelo contra o Botafogo-RJ, na mesma competição, mas em 2023.Na última temporada, 2024, o Sergipe não participou do torneio nacional, e por isso, cumpre a punição apenas agora.

