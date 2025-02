São Raimundo x Grêmio: onde assistir ao vivo e online pela Copa do Brasil

São Raimundo x Grêmio: como chegam os times

O Tufão da Colina vai para somente o seu quarto compromisso na temporada, ou seja, em um ritmo mais lento que o Imortal. Isso porque o Campeonato Roraimense ainda não começou, pois houve adiamento dos jogos. Até aqui, a equipe somente disputou a Copa Verde, torneio em que demonstra bom rendimento. Afinal, o São Raimundo venceu o Trem do Amapá, depois empatou com o Remo e surpreendeu o adversário nos pênaltis. Por último, levou a melhor sobre o Amazonas e se classificou para a quarta fase.

O Imortal não teve esforço no Campeonato Gaúcho e assegurou sua classificação antecipada para a fase de mata-mata do torneio, além de ser dono do melhor ataque da competição. Assim, o Grêmio viaja para o duelo com o São Raimundo com as atenções divididas nas semifinais do Estadual. Nesta etapa, vai enfrentar o Juventude em dois jogos.