São Paulo x Ponte Preta: onde assistir ao vivo e online pelo Campeonato Paulista

O São Paulo vai enfrentar a Ponte Preta hoje, 19, pelo Campeonato Paulista. / Crédito: Rubens Chiri / São Paulo FC

São Paulo e Ponte Preta se enfrentam hoje, quarta-feira, 19 de fevereiro (19/02), em jogo válido pela 11ª rodada do Campeonato Paulista 2025. A partida será disputada no estádio do Morumbi, em São Paulo (SP), às 19h30min (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo na Record (canal de TV aberta) e na CazéTV (canal do Youtube). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

São Paulo x Ponte Preta: como chegam os times O São Paulo já está classificado para as quartas de final do Estadual e precisa somente confirmar a ida à próxima fase como líder do Grupo C. Uma vitória contra a Ponte Preta garantirá a primeira colocação da chave independentemente dos outros resultados. Oscar e Lucas podem ser os únicos dois jogadores titulares do Tricolor a começar jogando. Os dois atletas foram acionados somente no segundo tempo do clássico, sendo preservados pela comissão técnica por terem atuado nos três jogos anteriores como titulares.