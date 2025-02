Santos x Noroeste: onde assistir ao vivo e online pelo Campeonato Paulista

O confronto terá transmissão ao vivo no Nosso Futebol (serviço de pay-per-view), no Uol Play (serviço de pay-per-view) e no Zapping (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Com isso, o time pulou para a liderança do Grupo B, com 12 pontos, um a mais que Guarani, Red Bull Bragantino e Portuguesa. O Alvinegro Praiano, assim, pode garantir a sua vaga no mata-mata nesta rodada.

A conta para que isso se concretize é simples. O Santos precisa vencer o Noroeste e torcer para que pelo menos dois concorrentes do grupo sejam derrotados. Se este cenário virar realidade, o Peixe alcançaria 15 pontos e poderia, no máximo, perder a liderança da chave.

O técnico Pedro Caixinha volta a contar com o zagueiro Luan Peres, que cumpriu suspensão na última partida. O atacante Gabriel Veron, que já treina com o elenco, pode pintar como novidade. Do outro lado, o Noroeste está com sete pontos, na terceira colocação do Grupo C, que tem o São Paulo como líder, com 16, e o Novorizontino na vice-liderança, com 15. O lanterna é o Água Santa, com seis. (Com Gazeta Esportiva)

Santos x Noroeste: onde assistir ao vivo ao jogo da Campeonato Paulista

Nosso Futebol: serviço de pay-per-view

serviço de pay-per-view Uol Play : serviço de pay-per-view

: serviço de pay-per-view Zapping: serviço de pay-per-view

Campeonato Paulista: dia e horário do jogo Santos x Noroeste

Quarta-feira, 19 de fevereiro (19/02), às 21h30min (horário de Brasília).