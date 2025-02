Fortaleza x Vitória: onde assistir ao vivo e online pela Copa do Nordeste

Atacante Lucero no jogo Fortaleza x Moto Club, no PV, pela Copa do Nordeste 2025 / Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Fortaleza e Vitória se enfrentam hoje, quarta-feira, 19 de fevereiro (19/02), em jogo válido pela 4ª rodada da Copa do Nordeste de 2025. A partida será disputada na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), às 21h30min (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo no SBT (canal de TV aberta), na ESPN 4 (canal de TV fechada), no Premiere (serviço de pay-per-view) e no Disney+ (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Fortaleza x Vitória: como chegam os times Para voltar a vencer em casa — foi derrotado no Clássico-Rei contra o Ceará e teve longa invencibilidade quebrada —, o Fortaleza tem como trunfo o período de descanso. Os comandados de Vojvoda não atuaram no último fim de semana e tiveram uma semana livre de partidas no calendário. Além da recuperação física, a brecha na agenda também foi aproveitada para ajustes na equipe depois dos tropeços contra Vovô e Jacaré.